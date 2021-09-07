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Вторник, 7 сентября 2021, 13:44 мск

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Для борьбы с дельта-штаммом коронавируса требуется в восемь раз больше антител

Ученые установили способность дельта-штамма коронавируса обходить действие антител. Новый вариант оказался в восемь раз менее чувствителен к сывороткам вакцинированных по сравнению с альфа-штаммом.

В исследовании Кембриджского университета принимали участие ученые Великобритании и Индии, передает «Интерфакс». Специалисты объединили эксперименты и эпидемиологию инфекций, вызванных прорывными вакцинами, и показали, что дельта-вариант лучше размножается и распространяется.

«Существуют также доказательства того, что нейтрализующие антитела, вырабатываемые в результате предыдущей инфекции или вакцинации, менее эффективны при остановке этого варианта», – отмечает соавтор исследования, профессор Рави Гупта.

Ученые взяли образцы крови пациентов, которые переболели Covid-19 или были привиты вакцинами Oxford/AstraZeneca и Pfizer. Вирус дельта-варианта был в 5,7 раза менее чувствителен к сывороткам ранее инфицированных лиц и в восемь раз менее чувствителен к вакцинным сывороткам по сравнению с альфа-вариантом. Другими словами, для блокирования вируса требуется в восемь раз больше антител от вакцинированного человека.

Лондон, Зоя Осколкова

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