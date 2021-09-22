Коронавирус маскирует свои белки под человеческие и обходит иммунную систему

Российские ученые обнаружили у коронавируса способность маскировать свои белки под человеческие. Таким образом инфекции удается обходить иммунную систему и легче распространяться. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Специалисты из медицинского университета им. И.И. Мечникова и Института биорегуляции и геронтологии в Петербурге обнаружили у SARS-CoV-2 участки белка, идентичные человеческим. Из-за этих частей иммунитет воспринимает элементы коронавируса за собственные структуры организма, что позволяет инфекции легче распространяться.

По словам ученых, вероятность того, что сочетания аминокислот случайно оказались похожи на те, что встречаются в человеческих белках, крайне мала. Коронавирус специально маскируется, собирая такую последовательность. «Он предъявляет ее иммунной системе человека и как бы говорит: не стреляйте, я свой!» – пояснил «Известиям» заведующий кафедрой нормальной физиологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Александр Марьянович.

Более того, в малом оболочечном белке коронавируса были обнаружены последовательности аминокислот, совпадающие с белками кишечных бактерий и нескольких видов злаковых сельскохозяйственных растений. Эти участки SARS-CoV-2 мог приобрести не только от организма хозяина, но и от его кишечной микробиоты.

В прошлом году ученые объяснили механизм заражения коронавирусной инфекцией. На поверхности одного коронавируса может находиться до 40 «шипов», которыми он прикрепляется к клетке, а затем сливается с ее мембраной. При этом «шипы» покрыты молекулами гликанов (полисахаридов), образующих защитную оболочку, которая скрывает их от антител.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 21.09.21

В России появились «вакцинные» туры за рубеж. / Covid-19 в России: граждане стали меньше болеть, но чаще умирать. / Президента Бразилии не пустили в ресторан в Нью-Йорке из-за отсутствия прививки от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»