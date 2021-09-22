Делирий оказался частым осложнением при заражении коронавирусом

Американские врачи выяснили, что от делирия страдают почти 3/4 пациентов с тяжелым течением Covid-19. У пациентов наблюдается нарушение психики, при котором человек дезориентирован, возбужден и не способен ясно мыслить.

Специалисты Мичиганского медицинского института изучили истории болезни пациентов, попавших в отделение интенсивной терапии в марте-мае 2020 года. Из 150 пациентов 73% страдали делирием. У трети заболевших делирий сохранялся и после выписки, при этом 40% из них потребовался уход со стороны медперсонала. Некоторые пациенты в течение нескольких месяцев испытывали соответствующие симптомы.

По мнению исследователей, причин для делирия несколько. Коронавирус может приводить к когнитивным нарушениям из-за недостаточного поступления кислорода в мозг. Кроме того, у пациентов с делирием были повышены уровни маркеров воспаления – вероятно, их мозг пострадал от воспалительных процессов.

Установлено, что наличие сопутствующих заболеваний – гипертонии, диабета – располагало к возникновению делирия. Компенсировать состояние приходилось в основном с помощью седативных препаратов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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