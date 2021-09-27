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Понедельник, 27 сентября 2021, 14:00 мск

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Пандемия стала причиной максимального снижения продолжительности жизни со времен Второй мировой

Пандемия коронавируса в 2020 году стала причиной рекордного снижения продолжительности жизни. Худшие показатели были зафиксированы только в период Второй мировой войны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование социологов из Оксфордского университета.

Ученые проанализировали данные из 29 стран, среди них европейские государства, США и Чили. В целом падение показателя продолжительности жизни зафиксировали в 27 странах. В 22 из них длительность жизни сократилась больше чем на шесть месяцев. В восьми государствах сокращение продолжительности жизни у женщин составило больше года, у мужчин – в 11 странах.

«Для западных стран, таких как Испания, Италия, Англии и Уэльса в Великобритании последний раз подобные значительные масштабы снижения ожидаемой продолжительности жизни в годовом счислении наблюдали во время Второй мировой войны», – рассказал один из авторов исследования Хосе Мануэль Абурто.

Для того, чтобы показатель увеличился хотя бы на год, многим государствам требует пять-шесть лет. «Достигнутый прогресс сведен на нет в течение 2020 года из-за коронавируса», – заключил специалист.

При этом сокращение жизни больше затронуло мужчин, чем женщин. Например, в США показатель упал среди мужчин на 2,2 года по сравнению с 2019 годом. Примечательно, что в Штатах смертность увеличилась среди людей трудоспособного возраста, в то время как в Европе увеличение смертности в большей степени затронуло людей в возрасте старше 60 лет.

Лондон, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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