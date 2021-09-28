Жителю Нижнего Новгорода по ошибке ввели две разные вакцины от коронавируса

В одной из нижегородских поликлиник пациенту ошибочно ввели разные вакцины от коронавируса. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.

Мужчина был привит первой дозой вакцины «КовиВак», а в качестве второго компонента по ошибке ввели «Спутник V». Как пишут местные СМИ, по словам медиков, пациент сам сказал, что его изначально вакцинировали «Спутником V».

«В поликлинике проводится внутренняя проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действий медперсонала», – сообщает региональный Минздрав.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) профессор Виктор Краснов сообщил, что нет ничего страшного в том, что мужчина привился разными вакцинами. В клинической практике подобное встречается часто, например, при вакцинопрофилактике кори, краснухи, паротита, а также коклюша, дифтерии и столбняка. «Паниковать в этой ситуации не стоит», – заключил Краснов.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

Нижний Новгород. Другие новости 28.09.21

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