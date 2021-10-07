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NewDayNews.ru

Четверг, 7 октября 2021, 14:18 мск

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В ресторан без маски: Греция отменяет ковидные ограничения для привитых туристов

Власти Греции постепенно отказываются от антикоронавирусных ограничений для тех, кто вакцинировался. Об этом говорится в новой «дорожной карте», представленной греческим правительством.

Как сообщает Ассоциация туроператоров, новые меры, которые вступят в силу с 9 октября, распространяются и на туристов. Ограничительные меры будут сняты даже в так называемых «красных зонах», где наблюдается рост числа зараженных Covid-19.

«Так, в заведениях общепита и других закрытых заведениях, работающих по принципу Covid-free во всех регионах страны, снимаются все ограничения на музыку, развлечения и мероприятия и нормы по количеству посетителей. При этом персонал будет соблюдать все санитарные протоколы и носить маски. А вот посетителей от этого избавят», – рассказали в ассоциации.

При этом в тех местах, где могут появляться и люди без прививки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски должны все, в том числе и вакцинированные.

Глава минздрава Танос Плеврис отметил, что теперь будут приниматься меры, которые приведут к нормализации жизни. В перспективе все существующие ограничения будут обновлены и упрощены.

Афины, Зоя Осколкова

Афины. Другие новости 07.10.21

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