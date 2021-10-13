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NewDayNews.ru

Среда, 13 октября 2021, 09:14 мск

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На Чукотке вводят обязательную вакцинацию рыболовов

Власти Чукотки вводят обязательную вакцинацию работников ряда сфер деятельности. Соответствующее постановление подписал глава регионального управления Роспотребнадзора Антон Семенихин.

До 1 ноября не менее 80% сотрудников штата должны получить хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса. Вторую дозу препарата нужно поставить до 22 ноября. Со 2 ноября те, кто не привился, должны быть переведены на удаленный режим работы или отстранены.

Требование необходимо выполнить руководству компаний и учреждений, работающих в сфере:

образования, здравоохранения, социальных услуг, транспорта;

культуры (театры, кинотеатры, концертные залы);

спорта и физической культуры;

экскурсионной, выставочной деятельности;

сервиса, сферы ЖКХ;

промышленных предприятий, пищевой промышленности;

рыболовства и предприятий, имеющих контакт с рыбопродукцией;

административно-управленческой и офисной деятельности;

госслужащих, сотрудников органов власти и местного самоуправления.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на Чукотке всего было выявлено 2039 случаев заражения Covid-19, 18 пациентов скончались.

Анадырь, Зоя Осколкова

Анадырь. Другие новости 12.10.21

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