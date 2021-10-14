Президент Латвии заболел коронавирусом

Президент Латвии Эгилс Левитс сдал положительный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Левитс недавно вернулся из Швеции. Экспресс-анализ показал наличие коронавируса. Сейчас политик готовится сдать ПЦР-тест.

У президента были запланированы переговоры с главой Эстонии Аларом Карисом. Встречу пришлось отменить, эстонского лидера примет глава Сейма Инара Мурниеце.

Ранее власти Латвии объявили о чрезвычайной ситуации в здравоохранении из-за четвертой волны коронавируса. Государственная оперативная медицинская комиссия выявила критическую нехватку медицинского персонала и переполненность медучреждений больными Covid-19.

По последним данным, с начала пандемии в Латвии выявили свыше 176 тысяч случаев коронавируса, скончались более 2,8 тысячи инфицированных.

Рига, Зоя Осколкова

Рига. Другие новости 14.10.21

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