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Вторник, 2 ноября 2021, 12:47 мск

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Более трех тысяч канадских медиков отстранили за отказ от вакцинации

В Канаде из-за отказа прививаться от коронавируса отстранили от работы более трех тысяч медиков. Об этом сообщает Global News.

96% из 127,5 тысячи медицинских работников провинции Западная Колумбия прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил глава минздрава региона Эдриан Дикс. Однако 3 325 медиков отказались ставить прививку, либо не предоставили никаких данных о вакцинации. Всех их отстранили от работы без сохранения зарплаты.

В результате местные больницы столкнулись с нехваткой медицинского персонала и были вынуждены отложить или отменить значительное число хирургических операций.

Ранее власти двух канадских провинций – Британской Колумбии и Квебека – объявили ультиматум работникам медицинских организаций, согласно которому медики обязаны пройти вакцинацию от коронавируса до конца октября.

Оттава, Зоя Осколкова

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