Уволенная сотрудница рассказала о нарушениях во время испытаний вакцины Pfizer

Британский научный журнал BMJ сообщил о ряде нарушений, допущенных во время клинических исследований вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech, которые проводились на базе компании Ventavia Research Group. В частности, некоторые данные были сфальсифицированы, проводящие вакцинацию сотрудники были недостаточно квалифицированы, а команда медленно отслеживала побочные эффекты.

Информацию о нарушениях предоставила бывший региональный директор Ventavia Брук Джексон, которая участвовала в исследованиях. Она передала изданию в качестве доказательств «десятки внутренних документов компании, фотографии, аудиозаписи и электронные письма». Джексон была уволена из Ventavia после того, как написала жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Так участники испытаний могли узнать, что им вводят – вакцину или плацебо, потому что упаковки вакцины с написанными на них идентификационными номерами добровольцев были оставлены в общем доступе. К тому же назначение препарата или плацебо было отражено в карточках участников.

Кроме того, среди предоставленных документов есть письмо, которое исследовательская компания ICON, работавшая в партнерстве с Pfizer, отправила Ventavia. В нем упоминалось, что реагирование не сообщения о побочных эффектах не должно занимать более суток. В том же письме выделены около 100 невыполненных запросов старше трех дней. Среди этих сообщений от участников были данные о серьезных побочных реакциях на вакцину.

Также на предоставленных фотографиях были видны использованные иглы, выброшенные в пластиковый пакет для биологических отходов, а не в отдельный контейнер для острых предметов, сообщает BMJ.

По словам Джексон, за участниками исследования после введения им вакцины не велся должный медицинский надзор, также не было своевременного наблюдения за пациентами, у которых возникали побочные эффекты. При этом препараты хранились при неправильной температуре.

Другая сотрудница Ventavia подтвердила жалобы Джексон. Она отметила, что работала над более чем 40 клиническими исследованиями, но ни разу не сталкивалась с таким «бардаком», как во время испытаний вакцины Pfizer.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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