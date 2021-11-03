В Туве хотят ввести ковид-паспорта для школьников

Правительство Тувы прорабатывает вопрос введения ковид-паспортов для учащихся школ. Об этом сообщается на сайте регионального кабмина.

Разработку проекта поручили министерству образования республики. «Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей», – сообщили в пресс-службе правительства Тувы.

В республике с 1 ноября введена система входа с предъявлением QR-кодов в объекты культуры, торговли и общепита, спортзалы и МФЦ. Подобную систему пропуска также должны ввести и для входа в помещения государственных и муниципальных органов власти, а также в государственные и муниципальные учреждения и организации, оказывающие социальные услуги.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом предложили вести масштабную антиковидную пропаганду среди школьников, устраивая просветительские уроки с участием врачей, которые разъяснят правила соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

В настоящее время, по данным Министерства здравоохранения Тувы, на лечении в стационарных госпиталях находятся 460 больных Covid-19, в том числе 60 детей.

Кызыл, Зоя Осколкова

Кызыл. Другие новости 03.11.21

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