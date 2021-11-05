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Пятница, 5 ноября 2021, 12:42 мск

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Во Вьетнаме 18 младенцев ошибочно вакцинировали от коронавируса

Во Вьетнаме малышам в возрасте от двух до шести месяцев поставили прививку от коронавируса. Вакцину производства компаний Pfizer и BioNTech по ошибке получили 18 младенцев. Об этом сообщает Vietnam News.

Инцидент произошел в городе Ханой. Когда о произошедшем стало известно столичному департаменту здравоохранения, всех ошибочно вакцинированных детей доставили в больницу для обследования.

Отмечается, что у некоторых младенцев поднялась температура, а также наблюдается припухлость в месте укола. О других побочных эффектах не сообщается. По словам медиков, состояние всех привитых детей стабильное.

Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг поручил провести тщательное расследование, выяснить, что привело к ошибке, и наказать виновных в халатности.

Ханой, Зоя Осколкова

Ханой. Другие новости 05.11.21

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