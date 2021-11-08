В Греции антипрививочники дали взятку за физраствор вместо вакцины, но были привиты

В Греции противники прививок подкупили врачей, чтобы им вместо вакцины от коронавируса ввели физраствор и выдали сертификаты. Однако медики, опасаясь увольнения, поставили антиваксерам настоящие прививки.

По некоторым данным, более 100 тысяч человек в Греции получили поддельный сертификат о вакцинации после введения физраствора, сообщает телеканал Mega TV. Услуга стоила около 400 евро. В греческой полиции подтвердили наличие проблемы.

Позже выяснилось, что некоторые медики, чтобы избежать неприятностей на работе, от денег не отказались, но ввели антиваксерам препарат Pfizer. Таким образом, часть антипрививочников все-таки были привиты.

Теперь у противников вакцин сложилась непростая ситуация. Они могут пожаловаться в правоохранительные органы, так как получили медицинскую услугу против своей воли. Но при этом им придется признаться во взяточничестве.

Афины, Зоя Осколкова

Афины. Другие новости 08.11.21

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