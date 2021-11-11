На Кубани вводят обязательную вакцинацию для хронических больных и пожилых людей

Власти Краснодарского края расширили список лиц, которым надлежит обязательно вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Теперь прививки от Covid-19 должны поставить все люди с хроническими заболевания и лица в возрасте 60 лет и старше.
Новые меры по борьбе с распространением коронавируса приняты постановлением главного санитарного врача по Краснодарскому краю Марии Потемкиной. Документ был опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
В список лиц, которые должны вакцинироваться, вошли граждане старше 60 лет, работники организаций соцобслуживания, лица проживающие в организациях социального обслуживания, а также люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.
На Кубани за последние сутки выявили 339 случаев коронавирусной инфекции. За минувший день в регионе скончались 49 пациентов с Covid-19.
Краснодар, Зоя Осколкова
Краснодар. Другие новости 11.11.21
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