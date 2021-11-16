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NewDayNews.ru

Вторник, 16 ноября 2021, 16:59 мск

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10 тысяч жителей Австралии хотят получить компенсацию за побочные эффекты вакцинации

Около 10 тысяч граждан Австралии подали заявки на участие в государственной программе, которая возместит временную потерю трудоспособности вакцинированным, страдавшим от побочных эффектов. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Программа начнет действовать в следующем месяце. Все желающие должны зарегистрироваться на портале Министерства социальных служб Австралии. По каждому случаю будет проведена проверка.

Те, кто страдал от побочных эффектов, могут получить до 5 тысяч австралийских долларов. Таким образом, общая сумма компенсаций может достичь 50 млн австралийских долларов (около 37 млн долларов США).

На сегодняшний день в Австралии прививку от коронавируса получили более 18 млн человек, у 78 тысяч из них были выявлены побочные эффекты.

Сидней, Зоя Осколкова

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