Переносчиками коронавируса могут быть 500 видов млекопитающих

Американские ученые установили, что около 500 видов животных могут заразить человека коронавирусом, так как постоянно находятся в контакте с людьми. Речь идет как о диких животных, от которых можно подхватить инфекцию, например, на охоте, так и о домашних кошках.

Исследование, результаты которого опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society B, провели специалисты из Института экосистемных исследований Кэри в Нью-Йорке. Ученые применили методы машинного обучения, построили трехмерные модели белковых взаимодействий между вирусом SARS-CoV-2 и клетками-хозяевами для более чем пяти тысяч млекопитающих.

В список животных, которые могут заразить человека Covid-19, вошли, помимо летучих мышей и грызунов, многие дикие животные – объекты охоты, такие как пятнистый олень или азиатский буйвол, выращиваемые и содержащиеся в неволе, например, норки, которые уже становились причиной вторичных заражений в Дании и Нидерландах, а также домашние кошки. Высокий риск заражения и передачи коронавируса исследователи отметили у большинства приматов, некоторых непарнокопытных, ленивцев, муравьедов и панголинов.

По мнению экспертов, для предотвращения новых волн пандемии и появления новых опасных штаммов необходимо поставить под контроль все возможные контакты между животными – потенциальными переносчиками коронавируса – и человеком.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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