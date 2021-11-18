Ученые оценили эффективность защитных масок в борьбе с Covid-19

Ученые проанализировали большой объем данных, связанных с распространением коронавируса, и оценили эффективность ношения медицинских масок в борьбе с инфекцией. Оказалось, что индивидуальные средства защиты на 53% снижают риск заражения.

Систематический обзор и метаанализ немедикаментозных средств впервые показали, что ношение масок, социальное дистанцирование и мытье рук – эффективные меры по борьбе с распространением заболевания, причем ношение масок наиболее эффективно. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале British Medical Journal.

Результаты исследования показывают необходимость продолжения ношения масок, соблюдения социального дистанцирования и мытья рук наряду с программами вакцинации. Вакцины безопасны и эффективны и спасают жизни людей во всем мире. Но большинство из них не обеспечивают 100% защиту, в большинстве стран вакцинированы далеко не все, и пока неизвестно, предотвратят ли прививки будущую передачу новых штаммов коронавируса.

Меры по сдерживанию распространения инфекции схожи с теми, которые используются при эпидемиях гриппа. Однако до сих пор обзоры не были достаточно надежными, чтобы позволить экспертам сделать твердые выводы об эффективности таких мер в борьбе с ковидом.

Теперь же, совместив данные более чем 30 исследований со всего мира, ученые пришли к выводу, что происходит снижение на 53% заболеваемости Covid-19 при ношении масок и на 25% при социальном дистанцировании. Мытье рук также показало значительное снижение инфицирований на 53%, хотя это не было статистически значимым после корректировки на небольшое количество включенных исследований по мытью рук.

Лондон, Зоя Осколкова

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