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Вторник, 23 ноября 2021, 11:57 мск

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В Израиле началась массовая вакцинация детей от коронавируса

В Израиле стартовала кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции несовершеннолетних. В ней примут участие дети в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

Детей будут прививать от Covid-19 препаратом компании Pfizer. В поликлиники и администрации уже поступили 22 тысячи заявок на вакцинацию несовершеннолетних.

К данному моменту уже 440 детей получили прививку от коронавируса. Участие в вакцинации также примет сын премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Первой в мире обязательную вакцинацию детей от коронавируса ввела Коста-Рика. В США также разрешили вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом от Covid-19, произведенным американской компанией Pfizer и германской BioNTech.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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