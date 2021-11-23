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Вторник, 23 ноября 2021, 14:15 мск

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В Греции 48 человек обвиняются в выдаче поддельных ковид-сертификатов

В Греции фигурантами уголовного дела о поддельных сертификатах о вакцинации стали 48 человек. Об этом сообщает газета «Катимерини».

По данным издания, лидерами организации, которая продавала фейковые сертификаты о вакцинации от коронавируса, считаются пять человек. Их обвиняются в создании преступной организации, отмывании денег, взяточничестве, выдаче фальшивых справок, использовании фальшивых документов.

Расследование началось с того, что 44-летний сотрудник поликлиники в городе Кардица попался на выдаче фальшивых справок о вакцинации более чем 34 гражданам. Люди платили за то, чтобы иметь возможность посещать мероприятия, но не ставить прививку.

После этого скандала по поручению прокурора Верховного суда проверки проводятся и в других регионах Греции. До сих пор неясно, насколько много поддельных документов были оформлены в Кардице.

Афины, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая,