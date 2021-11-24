Ученые обнаружили сарбековирус, родственный вызвавшему пандемию коронавирусу

Британские ученые обнаружили у летучих мышей коронавирус, родственный тем, что стали причиной пандемии и вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Исследователи пришли к выводу, что естественное распространение коронавирусов и возможности для рекомбинации через промежуточную коинфекцию хозяина были недооценены.

Новый коронавирус назвали RhGB01. Он входит в группу сарбековирусов. Подобная находка впервые сделана в Великобритании, сообщается в статье, опубликованной на портале научной информации Phys.org. Аналогичные вирусы были обнаружены у других видов подковообразных летучих мышей в Китае, Юго-Восточной Азии и Восточной Европе.

«Этот британский вирус не представляет угрозы для людей, потому что домен связывания рецепторов (RBD) – часть вируса, которая прикрепляется к клеткам-хозяевам для их заражения, – несовместим с возможностью заражения клеток человека», – уточнил профессор Эндрю Каннингем из Лондонского зоологического общества.

Однако, по словам ученого, есть вероятность, что летучая мышь с инфекцией RhGB01 заразится SARS-CoV-2, тогда эти вирусы будут скрещиваться и появится новый вирус, который может оказаться заразным для людей.

Лондон, Зоя Осколкова

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