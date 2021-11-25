ВОЗ назвала невакцинированных основным распространителем Covid-19

Всемирная организация здравоохранения назвала непривитых людей основным распространителем коронавируса. В ВОЗ призвали всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью.

Все больше исследований подтверждают эффективность профилактических мер в борьбе с распространением коронавируса, рассказали РИА «Новости» в Европейском бюро ВОЗ. Например, защитные маски и мытье рук действительно дают хороший результат в противодействии Covid-19.

Однако при сочетании нескольких мер их воздействие многократно усиливается. В числе эффективных способов снизить вероятность заражения в ВОЗ назвали использование масок, соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, отслеживание контактов, изоляцию и карантин для инфицированных.

«Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. <...> Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», – подчеркнул собеседник агентства.

По данным ВОЗ, за все время пандемии в мире выявили более 258 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами Covid-19 стали свыше 5 млн человек.

Женева, Зоя Осколкова

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