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Понедельник, 29 ноября 2021, 11:15 мск

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В российском регионе не исключили введения нового локдауна

Власти Хабаровского края рассматривают возможность введения нового локдауна. Дело в том, что бизнес не соблюдает действующие карантинные ограничения.

Как сообщил заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов, несмотря на запреты, ночные клубы продолжают работать, а сотрудники торговых центров просят показать QR-код далеко не каждого покупателя. При этом именно от поведения бизнеса зависит развитие дальнейшей эпидемиологической ситуации.

«Принятые ограничительные меры значимого результата не принесли ввиду их халатного исполнения. <...> Только за прошедшую неделю выявлено свыше 200 нарушений. <...> Не исключено, что в случае ее ухудшения на территории края будет введен локдаун минимум на две недели», – написал Никонов в телеграм-канале.

В регионе показатели заболеваемости коронавирусом ни разу не замедлили рост с июля. Хабаровский край занимает первое место в ДФО по приросту суточной заболеваемости. По словам чиновника, в настоящий момент коечный фонд загружен более чем на 90%.

Ранее локдаун в регионе был введен с 4 по 12 ноября. В этот период приостанавливали работу ТЦ с непродовольственными товарами, алкомаркеты, а кафе и рестораны работали только навынос.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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