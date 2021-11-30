В Британии период ревакцинации от коронавируса сократят до трех месяцев

Министерство здравоохранения Великобритании приняло решение сократить срок до ревакцинации от Covid-19. Теперь повторную прививку необходимо ставить каждые три месяца. Об этом сообщил глава Минздрава Саджид Джавид.

«Я попросил JCVI (объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании – ред.) срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма «омикрон» <...> Я принял их совет наполовину уменьшить интервал для ревакцинации с шести до трех месяцев», – написал Джавид в твиттере.

Кроме того, британским медикам рекомендовано предлагать бустерные дозы вакцины всем совершеннолетним гражданам, советовать ревакцинацию четвертой дозой тем, у кого снижен иммунитет, а также предлагать вторую прививку детям в возрасте 12 до 15 лет.

Лондон, Зоя Осколкова

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