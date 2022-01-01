В Японии разрабатывают вакцину от коронавируса с пожизненным иммунитетом

Японские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса, которая будет давать пожизненный иммунитет. Об этом сообщает Japan Times.

Разработку ведет группа специалистов Токийского института медицинских наук под руководством профессора Митинори Кохара. За основу была взята вакцина против оспы, разработанная в XVIII веке. Идея японских ученых состоит в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок нового коронавируса.

«Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирус и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех», – пояснил профессор Кохара.

По словам ученого, такой тип вакцины имеет не слишком серьезные побочные эффекты и не нуждается в особых способах транспортировки и хранения.

Планируется, что первую и вторую фазы клинических испытаний нового препарата проведут в первой половине 2023 года.

Токио, Зоя Осколкова

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