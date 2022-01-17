Правительство Башкирии перешло на удаленку из-за риска пятой волны

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству региона перейти на дистанционный режим работы. Мера принимается из-за опасности пятой волны распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Эксперты представили крайне неблагоприятный сценарий развития заболеваемости Covid-19 в ближайшее время из-за штамма «омикрон», рассказал Хабиров на оперативном совещании правительства региона.

«Все массовые мероприятия мы отодвигаем на месяц-полтора, если ситуация по пятой волне коронавируса не оправдается, то тогда снимем ограничения. Задача – всем изолироваться и работать, следующее наше заседание пройдет в онлайн-режиме. Но наши коллеги уже болеют коронавирусом, мы просто потеряем управленческий аппарат», – заявил глава.

Он пригрозил сотрудникам аппарата правительства за отсутствие маски пригрозил карательными мерами – от замечаний и выговоров вплоть до увольнения.

По данным минздрава региона, в Башкирии за весь период выявлено более 125 тысяч случаев заражения коронавирусом, от последствий инфицирования скончались свыше 4,5 тысячи человек. Также известно о восьми случаях штамма «омикрон» в регионе.

Уфа, Зоя Осколкова

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