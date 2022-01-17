В Таиланде скончались первые два пациента с «омикроном»

В Таиланде зафиксировали первые два случая смерти от омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заявление местных властей.

По словам представителя центра про управлению ситуацией с коронавирусной инфекцией доктора Аписамайя Срирангсона, в обоих случаях речь идет о пожилых людях, страдавших от хронических заболеваний.

Первой скончалась 86-летняя жительница провинции Сонгкхла. У женщины диагностировали болезнь Альцгеймера, она заразилась Covid-19 от дочери.

Второй жертвой «омикрона» стала 84-летняя женщина из провинции Удонтхани. У нее был рак легких последней стадии.

О первых случаях заражения новым вариантом коронавируса в Таиланде стало известно 30 ноября. Установлено, что омикрон-штамм завез в страну американец, который прибыл из Испании.

Бангкок, Зоя Осколкова

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