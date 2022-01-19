Ученые создали нейросеть для предсказания смерти от Covid-19

В Германии ученые научились предсказывать течение коронавирусной инфекции у больных с тяжелой формой. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Digital Health.

Исследователи анализировали образцы крови 50 пациентов, которые проходили лечение с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Часть этих людей скончались от последствий болезни.

Специалисты взяли образцы крови, собранные на разных стадиях заболевания, и отследили, как меняется концентрация 300 белков в ходе болезни. Для этого ученые разработали нейросеть. В результате были выделены 14 ключевых белков, концентрации которых наиболее существенно влияли на исход заболевания.

Затем нейросеть использовала показатели этих белков для предсказания вероятности летального исхода или выздоровления. Таким образом, ученым удалось спрогнозировать выживаемость пациентов с Covid-19 по образцам крови, взятым за 39 дней до исхода.

Исследователи предполагают, что созданная ими нейросеть может быть использована для оптимизации распределения ресурсов и сил врачей и медицинского персонала. Впрочем, полученные данные требуют дальнейшей оценки.

Берлин, Зоя Осколкова

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