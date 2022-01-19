российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 января 2022, 09:40 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Ученые создали нейросеть для предсказания смерти от Covid-19

В Германии ученые научились предсказывать течение коронавирусной инфекции у больных с тяжелой формой. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Digital Health.

Исследователи анализировали образцы крови 50 пациентов, которые проходили лечение с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Часть этих людей скончались от последствий болезни.

Специалисты взяли образцы крови, собранные на разных стадиях заболевания, и отследили, как меняется концентрация 300 белков в ходе болезни. Для этого ученые разработали нейросеть. В результате были выделены 14 ключевых белков, концентрации которых наиболее существенно влияли на исход заболевания.

Затем нейросеть использовала показатели этих белков для предсказания вероятности летального исхода или выздоровления. Таким образом, ученым удалось спрогнозировать выживаемость пациентов с Covid-19 по образцам крови, взятым за 39 дней до исхода.

Исследователи предполагают, что созданная ими нейросеть может быть использована для оптимизации распределения ресурсов и сил врачей и медицинского персонала. Впрочем, полученные данные требуют дальнейшей оценки.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Заключенные в США обвинили тюрьму в медицинских экспериментах по лечению Covid-19 / Эффективность «Спутника V» против «омикрона» оценили в 75% / Вирусолог предсказал сроки спада заболеваемости омикрон-штаммом / Жители России потратили более 64 млрд рублей на лекарства от коронавируса / «Эволюцию вирусов остановить невозможно»: Россия рискует надолго остаться перед инфекционной угрозой / В Таиланде скончались первые два пациента с «омикроном» / «Не выдерживает темпа заражений»: заболеваемость Covid-19 в России может упасть к концу января / В Китае офисное здание закрыли на карантин вместе с сотрудниками

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Технологии, Коронавирус из Китая,