В Хакасии отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

Власти Хакасии ввели ограничения на проведение культурных и спортивных массовых мероприятий в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Накануне глава республики Валентин Коновалов сообщил об изменениях в постановление №102, которые вступают в силу с сегодняшнего дня. В частности, с 26 января в нашем регионе временно приостановлено проведение спортивных и культурных мероприятий с привлечением зрителей», – говорится в сообщении.

Организаторы должны перенести все запланированные спектакли и концерты на более поздние даты. Зрители могут вернуть деньги за билеты или посетить мероприятия после снятия антиковидных ограничений.

Кроме того, вводится комендантский час на работу предприятий общепита и развлекательных заведений, в том числе кинотеатров. Они смогут работать только с 6:00 до 23:00. Наполняемость залов по-прежнему не должна превышать 50%, а вход разрешен только по QR-кодам.

Абакан, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»