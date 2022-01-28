Круизную компанию оштрафовали на 100 тысяч евро из-за вспышки коронавируса на судне

Круизная компания Норвегии Hurtigruten должна выплатить штраф в размере более 100 тысяч евро из-за заражений пассажиров коронавирусом. По данным следствия, руководство знало о вероятности инфицирования, но не предприняло никаких мер.
Вспышка ковида произошла на судне с Roald Amundsen в июле 2020 года. Как сообщают местные СМИ, тогда 42 члена экипажа заболели Covid-19, затем коронавирус выявили у 29 пассажиров. В результате почти 400 человек были помещены на карантин.
В полиции считают, что компания получила информацию о возможном присутствии зараженных на борту. Однако никаких действий для предотвращения распространения болезни принято не было. Более того, в Hurtigruten даже не уведомили о возможных рисках экипаж, пассажиров и власти.
Прокуратура предписала выплатить штраф в размере 1 млн норвежских крон (100,1 тысячи евро). Кроме компании также были оштрафованы капитан судна и медик.
Осло, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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