У женщины в ЮАР накопилось более 20 мутаций коронавируса

У инфицированной ВИЧ жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса. Об этом сообщается в исследовании, результаты которого опубликованы на сайте Social Science Research Network (SSRN).

Случай изучили специалисты из Университетов Стелленбос и Квазулу-Натал в ЮАР. «22-летняя женщина с неконтролируемой прогрессирующей ВИЧ-инфекцией была инфицирована бета-вариантом SARS-CoV-2 в течение девяти месяцев, при этом вирус накопил более 20 дополнительных мутаций», – говорится в исследовании.

Заражение произошло в начале 2021 года. Спустя девять месяцев женщину госпитализировали, но речь шла не о повторном инфицировании. Пациентка месяцами болела, но получить отрицательный тест на Covid-19 удалось только в конце осени.

По мнению ученых, накоплению мутаций способствовало то, что женщина не получала надлежащего лечения от ВИЧ, с которым родилась. В данном случае антиретровирусная терапия подавила ВИЧ и помогла ей вылечиться от коронавируса.

Кейптаун, Зоя Осколкова

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