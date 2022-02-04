Неизвестные ранее штаммы коронавируса обнаружили в канализации Нью-Йорка

В пробах сточных вод Нью-Йорка обнаружили ранее неизвестные варианты SARS-CoV-2. Вероятно, мутации возникли среди крыс, живущих в канализации. Пока науке неизвестно, насколько эти штаммы могут быть заразными для человека.

Исследование, результаты которого опубликовал журнал Nature Communications, провели специалисты Миссурийского университета. Они обнаружили по меньшей мере четыре новых варианта коронавируса.

Эксперимент проводился с лета 2020 года. В пробах за 2021 год ученые обнаружили варианты патогена с мутациями, нехарактерными ни для одних из известных штаммов. Все мутации касались одной и той же области генома вируса.

По мнению исследователей, эти необычные мутировавшие образцы могут стать основой для появления нового варианта коронавируса, опасного для человека. Впрочем, пока обнаруженные штаммы не были выявлены у людей.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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