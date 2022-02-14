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Понедельник, 14 февраля 2022, 08:39 мск

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Новый штамм коронавируса может убить гораздо больше людей

Британские ученые считают, что невозможно предсказать патогенность следующего штамма коронавируса. Не исключено, что новый вариант будет оказывать больше негативных эффектов на организм, чем «омикрон» и «дельта». Об этом пишет The Guardian.

По словам профессора-эпидемиолога Марка Вулхауса из Эдинбургского университета, вариант «омикрон» не произошел от «дельты», а появился из совершенно другой части генеалогического древа вируса. Так как ученые не знают, откуда появится новый вариант, то и предугадать уровень его патогенности невозможно.

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу Дэвид Набарро согласен с непредсказуемостью и фактором случайности в вопросе мутации и распространения инфекции. «После «омикрона» вариантов будет больше, и, если они будут более заразными, они будут доминировать. Они могут оказаться более смертельными или иметь более серьезное негативное влияние», – отметил специалист.

Такого же мнения придерживается вирусолог, профессор Лоуренс Янг из Йорикского университета. «Люди, похоже, думают, что произошла линейная эволюция вируса от «альфы» к «бете», от «дельты» к «омикрону», – сказал ученый. – Но это просто не тот случай. Идея о том, что вирусные варианты будут обязательно продолжать становиться более мягкими, неверна. Новый может оказаться еще более патогенным, чем, например, «дельта»-вариант».

В ВОЗ считают, что пандемия пока далека от завершения. Набарро призвал власти разных стран учесть возможность резкого увеличения числа инфицированных, нуждающихся в стационарной помощи. «Пандемии предстоит пройти долгий путь, и, как и в случае с момента ее начала, люди и их лидеры будут влиять на ее долгосрочные последствия посредством действий, которые они предпринимают сейчас», – заключил представитель ВОЗ.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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