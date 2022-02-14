В Польше обнаружили два новых варианта омикрон-штамма

Польские ученые обнаружили две новых мутации у омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска.

«У нас уже есть на данный момент два новых субварианта штамма «омикрон», которые наблюдаются в нашей стране», – сказал чиновник. По его словам, Минздрав Польши пока не знает, как эти варианты поведут себя в дальнейшем и какое течение болезни покажут, передает «Польское радио».

«Коронавирус так просто не уйдет из нашей повседневной жизни. Я думаю, что определенные привычки, определенные правила, к которым мы привыкли, то есть дистанция, дезинфекция, маска, – это должно остаться с нами, может быть не навсегда, но, конечно, на более длительный срок», – заключил замминистра.

За время пандемии в Польше коронавирусом заразили более 5,4 млн человек, примерно 108 тысяч пациентов скончались. В настоящее время, по оценкам специалистов, на «омикрон» приходится 96% от всех случаев Covid-19, выявляемых в стране.

Варшава, Зоя Осколкова

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