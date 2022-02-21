В ВОЗ заявили о возможном окончании пандемии в 2022 году

Пандемия коронавируса может завершиться в этом году, если после волны заражения штаммом «омикрон» в мире не будет больших вспышек. Об этом заявила в интервью ТАСС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Сейчас тяжело прогнозировать, но мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 году. Что значит конец пандемии? Это значит, что не будет больших всплесков случаев, но не значит, что вирус уйдет», – сказала Вуйнович.

По ее словам, большое число заражений вместе со способностью вируса мутировать не позволяет точно прогнозировать, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. «Но есть осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда «омикрон» обойдет весь земной шар», – отметила представитель ВОЗ.

В настоящее время организация пытается точно спрогнозировать, когда именно наступит конец пандемии, но возникают сложности по причине того, что государства «сейчас меняют свои стратегии по тестированию». Многие страны не имеют возможностей проводить массовое тестирование, при этом омикрон-штамм очень заразен, быстро распространяется и часто болезнь протекает бессимптомно. «Картина, которую мы сейчас видим, не полностью отражает точное число заразившихся, как это было в начале пандемии и в случае со штаммом «дельта», – заключила Вуйнович.

Женева, Зоя Осколкова

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