В Узбекистане создали молоко для профилактики Covid-19

Ученые из Узбекистана получили молоко с антителами к коронавирусу. Для этого коров и коз вакцинировали. Исследователи надеются, что новый продукт поможет в профилактике заболеваемости Covid-19.

Специалисты из Министерства инновационного развития Республики Узбекистан обратили внимание, что в грудном молоке женщин, переболевших коронавирусом, содержались антитела. Тогда они решили поставить прививки животным и посмотреть, будут ли присутствовать антитела в их молоке.

Нейтрализующие антитела определялись в сыворотке уже через две недели после первой дозы вакцины. Эксперименты на клеточных культурах показали, что антитела успешно нейтрализуют SARS-CoV-2 – в сыворотке крови эффективность достигала 100%, в молоке – 40%, сообщается в статье, размещенной на сервисе препринтов bioRxiv.

Ученые считают, что произведенное таким образом молоко можно будет использовать для массовой пассивной иммунизации населения. К тому же антитела сохраняются после пастеризации, что дает возможность заготавливать иммунизированное молоко в больших объемах.

Ташкент, Зоя Осколкова

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