«Убьет каждого третьего»: ученые предсказали появление смертоносного штамма коронавируса

Представители научно-консультативного совета при британском правительстве (SAGE) оценили вероятность появления более смертоносного варианта коронавирусной инфекции, как очень высокую.

Часть ученых полагают, что вирус, эволюционируя, становится слабее, чтобы не убивать жертву, а иметь возможность развиваться.

Другие же уверены в том, что это распространенное заблуждение, а следующий штамм патогена может быть значительно опаснее предыдущего. Летальность нового варианта может составить 35%. Это один из сценариев, который рассматривали SAGE, передает Daily Mail.

При этом специалисты подчеркивают, что легкое течение болезнь при «омикроне» вовсе не показатель для будущих вариантов вируса. Прародителем может стать совсем другой штамм.

Лондон, Зоя Осколкова

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