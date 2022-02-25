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Пятница, 25 февраля 2022, 10:25 мск

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У подростков обнаружили опасное осложнение после вакцинации от Covid-19

Американские ученые обнаружили опасное осложнение, которое возникает у подростков, не только переболевших коронавирусом, но и вакцинированных. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet.

Среди привитых от Covid-19 людей в возрасте 12-20 лет наблюдались случаи развития мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C). Из 21 млн вакцинированных с MIS-C столкнулся 21 подросток.

При этом у большинства из них были признаки того, чтобы они переболели коронавирусом, но у шести реакцию, вероятно, вызвала вакцина. Госпитализация потребовалась лишь половине пострадавших, все они справились с болезнью.

По мнению одного из авторов научной работы, это не говорит о том, что прививка приводит к развитию MIS-C, так как чаще этот синдром возникает у переболевших. Ученые советуют тщательно проверить состояние здоровья подростка перед вакцинацией. Так как даже в бессимптомной форме Covid-19 повышает риск развития MIS-C.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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