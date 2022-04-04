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Понедельник, 4 апреля 2022, 14:29 мск

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Житель Германии сделал 87 прививок от коронавируса

61-летний житель Германии сделал 87 прививок от коронавируса. Предполагается, что мужчина продавал сертификаты о вакцинации. Об этом пишет Freie Presse.

Один из сотрудников центра вакцинации заподозрил неладное, когда несколько раз увидел одного и того же мужчину на процедуре. Заявление в полицию послужило поводом для расследования, которое установило, что немец сделал 87 прививок от Covid-19.

Мужчина приносил с собой пустой бланк о вакцинации, ставил прививку, а документ продавал. В результате обвинения в продаже сертификатов о вакцинации выдвинули правоохранители и немецкий Красный Крест.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает покупателей подложных документов. Сам подозреваемый никаких комментариев не дает.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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