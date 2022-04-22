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Пятница, 22 апреля 2022, 16:46 мск

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Житель Великобритании болел коронавирусом полтора года

В Великобритании зафиксирован самый продолжительный случай болезни коронавирусом. Пациент непрерывно болел Covid-19 на протяжении полутора лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые из Королевского колледжа Лондона и Фонда Гая и Сент-Томаса Национальной службы здравоохранения Англии изучили истории болезни девяти пациентов с ослабленной иммунной системой. Среди этих людей были ВИЧ-инфицированные, больные раком и перенесшие пересадку органов.

Четверо пациентов в итоге умерли от последствий заболевания. Двое излечились с помощью терапии антителами и противовирусными препаратами, еще двоим удалось выздороветь самостоятельно.

Скончался и пациент, болевший на протяжении 18 месяцев. Данные о других его заболеваниях не раскрываются, известно только, что он страдал от серьезного иммунодефицита. Также нет сведений о том, прошел ли он вакцинацию.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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