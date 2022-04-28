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Четверг, 28 апреля 2022, 08:08 мск

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В Бразилии обнаружили новую мутацию омикрон-штамма коронавируса

Бразильские ученые обнаружили новую вариацию штамма «омикрон» коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местная газета Folha de S.Paulo.

Новая разновидность вируса представляет собой комбинированный вариант «омикрона» BA.1 и BA.2. Этой мутации пока нет в международной базе данных Gisaid.

Первый случай заражения новым вариантом коронавируса выявили у трехлетнего ребенка в Сан-Паулу 16 февраля. Однако говорить о появлении новой полноценной рекомбинации «омикрона» можно будет, когда эту мутацию найдут как минимум в пяти образцах.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что наиболее распространенным штаммом на территории России является «стелс-омикрон». На него приходится около 80% инфицированных. При этом распространение преимущественно подвидов «омикрона» не дает роста заболеваемости, в стране наблюдается стабильный тренд на снижение числа зараженных.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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