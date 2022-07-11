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Понедельник, 11 июля 2022, 16:22 мск

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В Макао закрылись все казино из-за новой вспышки коронавируса

В китайском Макао впервые за два года закрылись все казино. Так власти препятствуют распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Guardian.

За время пандемии казино закрывали только один раз в феврале 2020 года и всего на две недели. Азартные игры являются одной из основных статей доходов специального административного региона.

Дело в том, что закрытие развлекательных заведений приведет к снижению уровня жизни население, большая часть которого прямо или косвенно занята в азартном бизнесе. На долю отрасли приходится более 80% государственных доходов.

Даже если вспышка в Макао будет взята под контроль, скорее всего, пройдет еще несколько недель, прежде чем власти смогут отменить карантинные требования, предполагают аналитики.

Макао, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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