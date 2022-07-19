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Вторник, 19 июля 2022, 15:29 мск

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Коронавирус впервые добрался до одного из самых удаленных мест на Земле

Фото: FreePik

Коронавирусную инфекцию впервые выявили у жителя одной из самых удаленных обитаемых точек планеты – острова Питкэрн. Об этом сообщает The Times.

Питкэрн является территорией Великобритании в Тихом океане. На острове проживает чуть более 40 человек.

С начала пандемии коронавируса туристам запретили посещать Питкэрн. Благодаря изоляции жители острова не болели Covid-19. Однако инфекция добралась и туда.

Один из жителей недавно проходил лечение в Новой Зеландии, а когда вернулся, у него выявили коронавирус. Инфицированного и тех, кто с ним контактировал, изолировали.

Адамстаун, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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