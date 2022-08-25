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Четверг, 25 августа 2022, 15:22 мск

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Сингапур отменяет обязательный карантин для непривитых туристов

Власти Сингапура упростили требования к приезжающим, теперь непривитым туристам не нужно соблюдать изоляцию. Об этом сообщает Business Travel News Europe.

Новые правила вступят в силу с 29 августа. Тем иностранцам, кто не вакцинировался препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (в список не входит ни одна российская вакцина), не нужно будет самоизолироваться на одну неделю.

Туристам достаточно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 48 часов до въезда.

Те иностранные граждане, которые привиты одобренным ВОЗ препаратом, могут въезжать в страну без теста.

Помимо этого, в Сингапуре отменят требование об обязательном использовании защитных масок в помещениях и общественном транспорте.

Сингапур, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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