Женщины в два раза чаще мужчин болеют Covid-19 в затяжной форме

Женщины в два раза чаще переносят коронавирус в затяжной форме, чем мужчины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу Европейского регионального бюро ВОЗ.

Ученые Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) при Вашингтонском университете проанализировали данные 17 миллионов пациенток с коронавирусом из 53 стран мира. Все зараженные перенесли долгий период заболевания, который длился не менее трех месяцев.

10-20% инфицированных Covid-19 долгое время страдали от таких симптомов, как усталость, одышка и когнитивная дисфункция. Было установлено, что у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины может развиться затяжная форма коронавируса.

«Пока нам еще многое предстоит узнать о длительном ковиде, в особенности о том, как он проявляется у вакцинированных и невакцинированных групп населения и как он влияет на возможность повторного заражения», – отметил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Женева, Зоя Осколкова

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