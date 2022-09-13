российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 сентября 2022, 17:03 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Женщины в два раза чаще мужчин болеют Covid-19 в затяжной форме

Женщины в два раза чаще переносят коронавирус в затяжной форме, чем мужчины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу Европейского регионального бюро ВОЗ.

Ученые Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) при Вашингтонском университете проанализировали данные 17 миллионов пациенток с коронавирусом из 53 стран мира. Все зараженные перенесли долгий период заболевания, который длился не менее трех месяцев.

10-20% инфицированных Covid-19 долгое время страдали от таких симптомов, как усталость, одышка и когнитивная дисфункция. Было установлено, что у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины может развиться затяжная форма коронавируса.

«Пока нам еще многое предстоит узнать о длительном ковиде, в особенности о том, как он проявляется у вакцинированных и невакцинированных групп населения и как он влияет на возможность повторного заражения», – отметил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Женева, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Петербурге резко возросло количество госпитализаций с COVID-19 / В России выросла смертность от коронавируса / В России снова выявлено более 50 тысяч новых случаев коронавируса / Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти / Гинцбург спрогнозировал двукратный рост смертности от коронавируса / В России за сутки выявили более 50 тысяч заболевших Covid-19 / В Китае введен полный локдаун в мегаполисе с 20 миллионами жителей / Почти 3500 петербуржцев заболели коронавирусом во вторник – Оперштаб

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая,