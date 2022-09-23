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Пятница, 23 сентября 2022, 15:27 мск

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Гонконг отменил карантин для туристов

Власти Гонконга отменили обязательный карантин для въезжающих. Об этом сообщает The Financial Times.

Ранее туристы должны были провести три дня в строгой изоляции в гостинице. Теперь в городе введена система «0 плюс 3» – ноль дней карантина и три дня наблюдения. В течение трех дней приезжие должны контролировать свое состояние, они не имеют права посещать места скопления людей, точки общепита и торговые центры.

Кроме того, туристы обязаны будут сдать ПЦР-тест сразу после приземления, а затем еще три в течение нескольких дней. И экспресс-исследование за 48 часов до вылета.

Гонконг открылся для иностранцев с 1 мая. При этом сертификаты о вакцинации признаются, в том числе российский «Спутник V». На данный момент прямых рейсов между Россией и Гонконгом нет.

Гонконг, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Здоровье, Пандемия коронавируса, Туризм, Китай, Коронавирус из Китая,