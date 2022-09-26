Канцлер Германии заболел коронавирусом

Канцлер Германии Олаф Шольц сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает немецкий канал N-TV.

Covid-19 обнаружили у Шольца сегодня утром. Тест сделали после того, как у политика проявились легкие симптомы простуды.

В настоящее время канцлер находится в изоляции, сообщил представителя правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт.

Отмечается, что накануне Шольц вернулся из двухдневной поездки в страны Персидского залива. Он сдавал ПЦР-тесты перед поездкой и по возвращении, оба анализа были отрицательными.

Берлин, Зоя Осколкова

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