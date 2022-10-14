На саммит G20 пустят только полностью вакцинированных от коронавируса

Индонезия потребовала полной вакцинации от коронавируса участников саммита G20. Об этом сообщает агентство ANTARA со ссылкой на местный минздрав.
По словам директора министерства по санитарному надзору и карантину Индонезии Ахмада Фарчанни, информация об обязательной вакцинации была отправлена каждой делегации.
«На международном уровне было согласовано, что определение полной вакцинации – это две дозы», – пояснил Фарчанни.
При этом прививочные сертификаты участников должны были быть загружены участниками через специальное приложение за 14 дней до отъезда в Индонезию. Впрочем, для самых важных делегатов, таких как главы государств и правительств, было сделано исключение, они могут уведомить о вакцинации по электронной почте.
Саммит G20 пройдет в этом году на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
Джакарта, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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