российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 ноября 2022, 11:53 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Китай смягчил ковидные ограничения для иностранцев

Китайские власти изменили правила въезда для иностранцев, направленные на борьбу с пандемией коронавируса. Срок карантина был уменьшен, а также теперь нет необходимости сдавать два ПЦР-теста перед вылетом.

Согласно протоколам Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, для прибывающих из-за границы иностранных граждан срок обязательного карантина сокращен с десяти до восьми дней.

«Для въезжающих из-за рубежа лиц формула «семь дней централизованного карантина плюс три дня наблюдения на дому» будет скорректирована до «пяти дней централизованного карантина плюс три дня наблюдения на дому»», – говорится в сообщении, опубликованном ведомством.

Кроме того, пассажирам теперь необходимо сдавать не два, а один ПЦР-тест на нуклеиновые кислоты коронавируса за 48 часов до вылета.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

За пандемию россияне потратили на лекарства от коронавируса 500 млрд рублей / Власти Абу-Даби отменили ковидные ограничения на въезд / В России выявили 4 320 новых случаев Covid-19 / Эксперты оценили риск возникновения тридемии в России / Заболеваемость коронавирусом в России снизилась до минимума с конца июля / В ВОЗ не верят в искусственное происхождение коронавируса / В России за сутки выявлено менее 5 тысяч новых случаев Covid-19 / Суточная заболеваемость Covid-19 в России снизилась

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Пандемия коронавируса, Туризм, Китай, Коронавирус из Китая,