Китай смягчил ковидные ограничения для иностранцев

Китайские власти изменили правила въезда для иностранцев, направленные на борьбу с пандемией коронавируса. Срок карантина был уменьшен, а также теперь нет необходимости сдавать два ПЦР-теста перед вылетом.

Согласно протоколам Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, для прибывающих из-за границы иностранных граждан срок обязательного карантина сокращен с десяти до восьми дней.

«Для въезжающих из-за рубежа лиц формула «семь дней централизованного карантина плюс три дня наблюдения на дому» будет скорректирована до «пяти дней централизованного карантина плюс три дня наблюдения на дому»», – говорится в сообщении, опубликованном ведомством.

Кроме того, пассажирам теперь необходимо сдавать не два, а один ПЦР-тест на нуклеиновые кислоты коронавируса за 48 часов до вылета.

Пекин, Зоя Осколкова

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