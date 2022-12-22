В аэропортах Индии вернули ковид-тестирование пассажиров

В аэропортах Индии вновь ввели выборочное тестирование пассажиров на коронавирус. Это касается и иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает газета Khaleej Times.

Сдавать анализ на Covid-19 должны пассажиры, пребывающие на международных рейсах. Возвращение мер по борьбе с коронавирусом обусловлено ухудшением эпидемиологической обстановки в некоторых странах.

«Министерство здравоохранения и благополучия семьи Индии отметило рост случаев заболевания коронавирусом в Китае, Бразилии, Японии, США и Южной Корее. Поэтому все международные аэропорты Индии с 21 декабря начали выборочное тестирование прибывающих пассажиров», – пишет издание.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что в 2023 году мир справится с распространением коронавируса и большинство стран отменят режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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