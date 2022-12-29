В Забайкалье уничтожили вакцины от ковида, предназначенные для ВИЧ-инфицированных

В Забайкалье возбудили уголовное дело в отношении руководителя «Центра-СПИД». Он распорядился уничтожить без фактического применения препарат, предназначенный для вакцинации ВИЧ-инфицированных от коронавируса.
Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России, правоохранители установили, что один из руководителей центра СПИД Краевой клинической инфекционной больницы распорядился списать и уничтожить вакцину «Эвушелд» от коронавируса.
«Противоправные действия были предприняты с целью сокрытия факта невыполнения в утвержденные сроки распоряжения министерства здравоохранения Забайкальского края по постановке вакцины», – говорится в сообщении.
Прививку должны были поставить пациентам, состоящим на диспансерном учете с диагнозом ВИЧ-инфекция, для доконтактной профилактики Covid-19.
Всего уничтожили препаратов на общую сумму 1 млн 451 тысяча рублей. Уголовное дело возбуждено по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Чита, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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